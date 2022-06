Heumense politiek: ‘Schep duidelijkheid voor onze boeren’

Een brief van die strekking stuurt de gemeente Heumen binnenkort naar het Gelderse provinciehuis en het Rijk. Op die manier hoopt de Heumense gemeenteraad, hoewel ze niet over het stikstofbeleid gaat, agrariërs in de gemeente tóch een beetje steunen in het grote stikstofdebat dat landelijk gaande is. De gemeente is er veel aan gelegen om het agrarische karakter van onze gemeente ‘zorgvuldig te bewaren’ en zorg te dragen voor de mensen die daarin werkzaam zijn en werkzaam willen blijven, stellen de politici in een voorstel dat ze donderdagavond unaniem aannamen.