Heumense raadsvergaderingen nu ook in beeld te volgen

MALDEN - Wie geïnteresseerd is in de lokale Heumense politiek, kan vanaf nu de vergaderingen van de gemeenteraad live op internet volgen. Niet alleen in geluid, wat al jaren kan, maar vanaf deze donderdag ook in beeld.

De raadzaal in het gemeentehuis in Malden is volgehangen met camera’s die de beraadslagingen vanaf nu volgen. Via de site van de gemeente zijn de beelden te bekijken en ook achteraf nog te raadplegen. Vorige week heeft het systeem bij een commissievergadering proefgedraaid en is het goed bevonden.

Namen van de sprekers

,,Een vergadering is op deze manier veel beter te volgen”, zegt raadsgriffier Nicole Collombon. ,,Wanneer je alleen de stemmen hoort, is het toch onduidelijk wie er aan het woord is. Nu zoomt de camera automatisch in op degene die via zijn of haar microfoon spreekt. Direct komen ook de namen van de spreker en de partij in beeld.”

Het systeem regelt voor doven en slechthorenden ook ondertitels, al worden die pas achteraf toegevoegd. Een dergelijke service is wettelijk verplicht wanneer er beeld bij een vergadering wordt geleverd.

Gemiddeld 250 kijkers

Vele gemeenten bieden al beeldregistratie bij raads- en commissievergaderingen, zoals Berg en Dal. Daar kijken er gemiddeld zo’n 250 mensen via internet mee, terwijl rond de’zevenhonderd mensen achteraf stukjes terugkijken. De gemeente Mook en Middelaar hangt geen camera’s op. De raadzaal is zo klein, dat raadsleden niet goed in beeld kunnen komen.

Het nieuwe systeem is niet alleen voor Heumense politici wennen. Ook insprekers worden er vanaf nu op gewezen dat ze in beeld komen. Tijdens schorsingen van de vergadering, en kort vooraf, komt de hele zaal in beeld. Ter plekke worden mensen op de publieke tribune daarop gewezen.

Mogelijk komt er bij het publiek ook een scherm te staan. Vanaf de ‘tribune’ is vaak niet goed te zien wie er aan het woord is.