Hier staat een écht Willie Wortel huis • Zo klinkt het nieuwe Vierdaagselied

Hockey­sters QZ moeten zaterdag derde wedstrijd afdwingen om te promoveren

Eersteklasser QZ moet na een verlies donderdagavond in Groningen bij GCHC thuis winnen om de promotiedroom levend te houden. De Nijmeegsen gingen in een best-of-three-serie onderuit na shoot-outs: 1-1, 3-0. Mocht het QZ lukken om zaterdag te zegevieren in Nijmegen, dan volgt het beslissingsduel direct op zondag.