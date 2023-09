Hier wonen straks dertig tbs'ers buiten de hoge hekken van de kliniek: ‘We veroordelen ze niet als mens’

Om deze reden dreigt de bouw van 100.000 Gelderse woningen voor 2030 te mislukken

Het gaat Gelderland op dit moment niet lukken de aan Den Haag beloofde 100.000 woningen voor 2030 te bouwen. De reden is een groot tekort aan ambtenaren. Gemeenten hebben zeker tweehonderd extra ambtenaren nodig voor het voorbereiden én goedkeuren van alle bouwplannen. En Den Haag moet deze mensen betalen, zeggen ze in het provinciehuis in Arnhem.