Hierom heet Nijmegen Knotsenburg tijdens carnaval

met video Angst in Molenhoek om dreigende taal verwarde kraker, gemeente werkt aan gebiedsver­bod

MOLENHOEK/MALDEN - De verwarde kraker die weer met enige regelmaat bij het afgebrande pand in Molenhoek verblijft, zorgt opnieuw voor onrust. In de buurt laat hij bedreigend gedrag zien en donderdag probeerde hij in Malden een ander huis te kraken. De gemeente Mook en Middelaar werkt aan een gebiedsverbod en ziet zich zelfs genoodzaakt een beveiligingsbedrijf in te huren om er extra te surveilleren.