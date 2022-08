Hierom stoppen Marjan en Martin na bijna 50 jaar met hun bekende bloemenkiosk: ‘Voelt alsof we weer 18 zijn’

eurogames Een vierdaags roze sportspek­ta­kel, is dat wel nodig? ‘Sportwe­reld vooral nog gericht op de hetero’

NIJMEGEN - Een groot eigen roze sportevenement dat zich richt op lhbtiq+’ers: is dat nou wel nodig? Het is de vraag die menig deelnemer aan de EuroGames te horen krijgt. Wat betekent zo’n evenement voor de homo-acceptatie? Zet het mensen niet júíst in een apart hokje?

29 juli