Hij had ’m net een paar maanden, zijn ideale auto: toen ging ‘de perfecte BMW’ in vlammen op

met videoNIJMEGEN - Patrick zocht een jaar lang naar de perfecte BMW en deze zomer stond hij eindelijk voor de deur. Maar hij heeft er maar kort van kunnen genieten. In de nacht van zondag op maandag ging de wagen in vlammen op.

Rond 04.00 uur werd de brand gemeld bij de brandweer en niet veel later stonden de hulpdiensten aan de Krekelstraat, waar Patrick - hij wil niet met zijn achternaam in de krant - zijn auto had geparkeerd. Patrick woont met zijn vrouw om de hoek en had zelf niet in de gaten dat er brand was.

,,Ik hoorde wel een soort vrachtwagengeluid, maar daar zocht ik niks achter. Pas toen er werd aangebeld, schrok ik. Mijn kinderen zijn het huis uit, mijn eerste gedachte was dat er wat met hen was.”

In de nacht van zondag op maandag ging de wagen van Patrick, aan de Krekelstraat in Nijmegen, in vlammen op.

‘Geen fraai aangezicht’

In die zin was hij opgelucht dat het maar zijn auto was, al kijkt hij niet graag naar de restanten die nog op het pleintje naast zijn huis staan. ,,Het is geen fraai aangezicht.” Daar is geen woord aan gelogen: er is weinig meer over van de auto waar hij zo lang naar gezocht heeft.

,,Het was een BMW X3 in een Amerikaanse uitvoering. Er zat een panoramadak in, er was stoelverwarming achter en de auto heeft meer pk's dan gebruikelijk. Ik heb een jaar gezocht naar deze auto. Je moet geduld hebben om precies de goede auto te vinden. Ik ben helemaal niet geduldig, maar het is me gelukt.”

Twee maanden geleden liet Patrick de auto importeren uit Duitsland. Hij betaalde er zo'n 14.000 euro voor. ,,Veel geld, maar hij had weinig kilometers op de teller.” En dat wilde hij graag zo houden, want de BMW was niet bepaald zuinig in gebruik.



,,Voor woon-werkverkeer is hij veel te duur, zeker met de huidige benzineprijzen. Daarom heb ik een scooter waarmee ik zes, zeven maanden naar mijn werk in Uden ga en gebruik ik de auto alleen in de koude maanden.”

‘Gelukkig goed verzekerd’

Eigenlijk had hij deze maandag met de auto naar zijn werk gewild, maar in plaats daarvan zit hij nu papierwerk en verzekeringen te regelen. ,,Gelukkig ben ik goed verzekerd.”



De brandweer had een flinke kluif aan de brandende auto. Al bij aankomst stond de achterkant in lichterlaaie en in een mum van tijd stond de hele auto in brand. Er is zeker een uur geblust. Patrick: ,,Elke keer laaide het vuur weer op.”

‘Met niemand ruzie’

Er werd erg veel blusschuim gebruikt. De brandweer bluste niet met water, omdat de kans bestond dat de benzinetank lek zou raken. Door weglekkend water kan de benzine zich makkelijk verspreiden, wat met schuim niet gebeurt.



De politie vermoedt dat de brand is aangestoken. ,,Ze denken bij de tank.” Patrick kan ook niks ander bedenken. ,,Ik heb met niemand ruzie. We zijn niet zo veel onder de mensen.”

Er is nog maar weinig over van de auto van Patrick, die zondagnacht aan de Krekelstraat in vlammen opging.