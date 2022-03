Historisch: vrouwen in de meerderheid in lokale politiek. Krijgen we een ‘liever’ debat en andere besluiten?

,,Maandverband, borstvoeding, tampons. Alsof vrouwen alleen aan dat soort dingen denken. Wát stereotiep!”



De redactievergadering van De Gelderlander is tot dusver gemoedelijk verlopen. Maar nu er gebrainstormd wordt over de impact van vrouwen op een gemeenteraad, raken de gemoederen verhit. Een vrouwelijke collega is geïrriteerd door de suggestie (van een man) dat vrouwen meer oog zouden hebben voor vrouwenonderwerpen. Denk aan menstruatie-armoede. Denk aan toegankelijkheid van plekken om borstvoeding te geven.



,,Zó cliché. Zó rolpatroon bevestigend”, foetert ze. ,,Vrouwen kunnen toch ook grotere thema’s aanhangig maken? Zoeken ze in het debat misschien meer de oplossing dan het conflict? Zorgen ze voor andere besluiten?”



Die vragen zijn relevant. Juist nu de gemeenteraden in deze streek een diversiteitsdraai maken. Voor het eerst in de historie heeft een meerderheid van vrouwen bij de verkiezingen de macht gegrepen in Nijmegen en Mook en Middelaar. Ook Berg en Dal krijgt op basis van de verkiezingsuitslag 10 procent meer vrouwen (44 procent) in de politieke arena dan voorheen. Wat gaan we van die ‘vervrouwelijking’ merken? In ieder geval drie dingen: