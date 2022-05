Hoe een dag om nooit te vergeten eindigt met een racistische opmerking en een klap: ‘Wat bezielde hem?’

Honderd jaar schoolfoto’s in De Rosmolen

LEUTH - In de serie interviews met dorpsmensen uit het Rijk van Nijmegen vandaag Wim Megens (73) en Geert Seegers (75). De eerste verzamelt sinds eind jaren zeventig foto’s van het dorp Leuth en zijn inwoners, de tweede zorgt voor ordening in de 180 albums die het archief inmiddels beslaat. Tot en met zondag exposeren ze in De Rosmolen in Leuth.

25 mei