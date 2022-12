Hoe het oudste stukje Nijmegen bijna affikte, maar het ‘heilige huisje’ van Petrus Canisius tóch overleefde

Ze zag de vlammen langs haar slaapkamerraam schieten, terwijl de rookmelder zich een ongeluk piepte. ,,Heel naar”, noemt de Nijmeegse Coby de Kloet wat ze zondag meemaakte. Inmiddels weet ze dat het de woning van haar buren was in brand stond. Maar op het moment dat ze de oranje vuurgloed langs haar huis zag trekken, had ze nog geen idee hoe groot de ellende was waarin ze verzeild was geraakt.