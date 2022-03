Hoe Stadspartij Nijmegen een onverwachte overwinning boekte: ‘Dit overtreft alles’

,,Ik had scenario’s van a tot z in mijn hoofd. Dit was een optie die ik juist niet had bedacht. Het overtreft alles”, zegt Grutters.

Stadspartij is dé grote verrassing in Nijmegen, GroenLinks blijft grootste partij

Honderden felicitaties later loopt ze met collega-lijsttrekker Jean-Paul Broeren door het centrum van Nijmegen. Daar is het alsof ze supersterren zijn. De een na de ander loopt op het duo af, feliciteert ze of geeft een knuffel. ,,Geweldig, het gaat maar door. Het maakt zoveel emotie los. Ik heb niet eens alle berichten kunnen beantwoorden”, zegt Broeren, die vorige week nog in de race was voor de titel ‘Beste raadslid van Nederland’.