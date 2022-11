Hoe Zwarte Piet langzaam verdween uit Nijmegen: nu pas eerste ‘echte’ intocht met alleen roetvegers

Geen vertrouwde intocht Sinter­klaas in Nijmegen: ‘Hopen dat goed alterna­tief door kan gaan’

NIJMEGEN - Hoe komt Sinterklaas dit jaar aan in Nijmegen? Vanwege het rondwarende coronavirus is daar nog steeds grote onzekerheid over, terwijl de intocht al over 2,5 week is. ,,De tijd begint te dringen”, zegt Wouter Fremery, voorzitter van de Stichting Intocht Sint Nicolaas Nijmegen.

1 november