Hofjeswoningen en meer groen in Molenhoek-Zuid

MOLENHOEK - De plannen voor de nieuwe woonwijk Molenhoek-Zuid zijn iets aangepast, zo moet de wijk hofjeswoningen krijgen en meer groen. Verder wordt onderzocht of de tuin van de Molenhoekse basisschool een plek in het plan kan krijgen.

De veranderingen zijn het resultaat van een enquête en een drietal inspraakbijeenkomsten die vlak voor de zomer zijn gehouden. Projectontwikkelaar Maarten Geerts van Klokgroep, die de bijeenkomsten leidde, denkt dat het plan als gevolg van de inbreng vanuit de omgeving daadwerkelijk beter is geworden. ,,Het is natuurlijk belangrijk om de haalbaarheid in het oog te houden, maar het heeft meer inzicht gegeven in waar behoefte aan is en heeft waardevolle ideeën opgeleverd.”

In het plan Molenhoek-Zuid, tussen de Rijksweg en de Maas, moeten 250 woningen en appartementen komen. Daarin wordt dus nu ook ruimte gemaakt voor een complex met hofjeswoningen: levensbestendige woningen met een kap die rond een gemeenschappelijke tuin worden gebouwd. Daar was veel vraag naar, bleek uit de bijeenkomsten en de enquête. Deze woningen zijn niet alleen bedoeld voor ouderen, laat Maarten Geerts weten, maar bijvoorbeeld ook voor alleenstaanden die graag bepaalde voorzieningen willen delen.

Verkoop mogelijk al volgend jaar

Verder komt er meer groen in de wijk, moet er een groene buffer komen tussen de woonwijk en de Bredeweg en willen de betrokken ontwikkelaars meer aandacht geven aan duurzaamheid en biodiversiteit. Als voorbeeld noemt Geerts dat er wordt gekeken naar inheemse plantensoorten die bijen of vlinders trekken of op een andere manier de biodiversiteit kunnen vergroten. Verder wordt onderzocht of de schooltuin van basisschool De Grote Lier, nu gelegen op het terrein van Volkstuinvereniging Middelwaert die vanwege de bouwplannen naar de Startsedijk in Mook verhuist - een plek binnen het plan kan krijgen.

Over de aantallen woningen, bijvoorbeeld hoeveel hofjeswoningen er komen, kan volgens Geerts nog niets worden gezegd omdat deze nog niet definitief zijn. ,,Dat is afhankelijk van hoe de markt is op het moment waarop we met de verkoop kunnen beginnen.” Allereerst wordt op korte termijn het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Daarin zal de hoofdstructuur van de wijk te zien zijn, zoals bebouwing, groen en ontsluiting en bouwregels. Afhankelijk van hoe dit verloopt, kan de verkoop in de loop van 2023 van start gaan, maar het kan ook opschuiven naar 2024.

Inspraak

Dat er in zo'n vroeg stadium al inspraak plaatsvond, was op verzoek van de gemeenteraad van Mook en Middelaar. Wethouder Ton Herings laat weten blij te zijn met de resultaten. ,,Er is veel betrokkenheid, de bijeenkomsten zijn druk bezocht en we hebben er alleen maar positieve geluiden over gehoord. Bovendien heeft het ook echt wat opgeleverd. Ik zie het alleen maar als positief.”