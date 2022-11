Hoge Raad bekrachtigt veroordeling Björn D. voor Malvertmoorden: 17 jaar en 6 maanden cel

D. ontkent te hebben geschoten op de broers Najim en Othman Echargui, ook uit Nijmegen. Hij ging in cassatie tegen de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

De Nijmegenaar was destijds samen met zijn broer Gjordan in café Istanbul om, zoals ze zelf verklaarden, een ruzie bij te leggen. Een dag voor de fatale schietpartij waren Björn en zijn gezin ernstig door de broers Echargui bedreigd.

D. stelde eerder nooit te hebben geweten dat zijn oudere broer op dat moment een wapen bij zich droeg. In het café escaleerde het conflict onmiddellijk. In amper twintig seconden werd er met drie wapens 22 keer geschoten. De omgekomen broers werden vele malen geraakt. De wapens zijn nooit gevonden.

Undercoveractie

Volgens het hof staat het vast dat ook Björn D. heeft geschoten. Het gerechtshof baseerde dat op onder meer forensisch bewijs en een verklaring die in een undercoveractie is afgelegd door de caféhouder over het schieten door beide broers.