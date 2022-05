Hond Dexx beet Bram (12) van schrik een stukje lip af toen een vuurwerkbom afging: ‘Hij houdt zich taai’

Het gaat goed met Bram (nu 13 jaar). Veel beter dan verwacht. ,,We gingen van het ergste uit”, zegt vader Twan. ,,Maar het is heel mooi geheeld. Je ziet er bijna niks meer van. En Dexx, die is nu schaapshond in Hippolytushoef in Noord-Holland. Met hem gaat het ook goed.”



Goed nieuws dus uit Groesbeek, waar begin januari Dexx, een toen tweejarige bordercollie, zijn baasje Bram in een reflex in de bovenlip greep nadat hij schrok van een vuurwerkbom.