Honderdduizenden extra treinreizigers tijdens de Vierdaagse: kon iedereen wel mee? ‘Het was extreem druk’

Ouders leveren vieze luier van hun kind massaal in: Nijmegen krijgt er twaalf luiercon­tai­ners bij

Nijmeegse ouders van jonge kinderen leveren de vieze luier van hun kind massaal in bij de speciale luiercontainers in de stad. De toeloop is zo groot, dat er ruim drie maanden na de start van de gescheiden inzameling al twaalf containers bij komen.