Honderdduizenden fruit- en grasvliegjes, een ware plaag: ‘Het is wachten op koud weer’

GROESBEEK - Bewoners van het appartementencomplex De Paap in Groesbeek klagen steen en been over de duizenden vliegjes in hun trappenhuis en lift. Diverse bewoners durven de lift bijna niet meer niet te nemen. ,,Het zijn honderdduizenden vliegen”, zegt bewoner Geer Schoonderwoerd.

Schoonmaakorganisatie Wouters komt eens in de veertien dagen langs om de vliegen te ruimen. Maar volgens Schoonderwoerd zitten er een dag later weer duizenden insecten bij elkaar. De zestien gezinnen uit het complex hebben al bij verhuurder Oosterpoort aan de bel getrokken. Het ongedierte op alle drie de verdiepingen van het complex op de matten in en bij de lift. De vliegjes worden op die manier naar binnen gelopen. Het is gewoon vreselijk en vies, zeggen de bewoners.

Wooncombinatie Oosterpoort kent het probleem en heeft de Nijmeegse Ontsmettingsdienst eropaf gestuurd. Maar die zegt het probleem niet te kunnen verhelpen. ,,Het is een kwestie van wachten tot het een paar dagen koud weer is”, aldus Rob van der Wijst van dit Weurtse bedrijf. ,,Het gaat om fruit-, gras- dan wel klustervliegjes. Niet alleen Groesbeek heeft er last van. Ze zitten nu overal: Brakkenstein, Meijhorst, noem maar op.”

Zwermen

De vliegjes komen in het najaar samen en gaan dan op zoek naar een plek om te overwinteren, meldt het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen uit Wageningen op zijn website. ‘Ze vormen zwermen en strijken dan graag neer in klimop of wingerd, groeiend tegen de gevels van huizen’. Het komt ook voor dat de grasvlieg hoge flatgebouwen en kantoren uitkiest om er te overwinteren, vooral in de spouw, aldus het centrum.

,,Vroeger werden er bestrijdingsmiddelen gebruikt in plantsoenen”, zegt Van der Wijst. ,,Maar sinds we daar vanaf gestapt zijn, doet dit probleem zich voor. De vliegjes zoeken nu de warmte op achter het glas van een trappenhuis of lift. Als het kouder wordt, dan verdwijnen ze in de spouw. Daar komen ze in het voorjaar dan weer uit.“ Grasvliegjes vinden, zoals de naam al zegt, in de zomer hun voedsel in het gras.