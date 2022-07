Honderden mensen testen alvast de pontonbrug voor de Dag van Cuijk

Met videoCUIJK - De miezerregen weerhield donderdagavond enkele honderden mensen er niet van om zich even deelnemer aan de Nijmeegse Vierdaagse te wanen. Door alvast via de pontonbrug de Maas tussen Brabant en Limburg over te steken.

Want ook dat was twee jaar lang niet mogelijk door corona. Een vrouw met twee jonge kinderen reageerde opgetogen. ,,Op een dag als deze hebben mensen, al regent het, altijd goede zin. Dat is fijn.”

Even voor half zeven openden de burgemeesters van Land van Cuijk en van Mook en Middelaar midden op de tijdelijke brug de oeververbinding van Defensie door een touwtje stuk te slaan.

Duizenden deelnemers

Militairen van het 105 Geniebataljon van Defensie oefenden donderdag alvast in het leggen van achttien drijvende platforms (pontons) over een lengte van ongeveer honderd meter.



Vrijdagochtend in alle vroegte doen ze dat nog een keer, zodat vele duizenden deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse veilig van Cuijk via Middelaar naar de finish in Nijmegen kunnen lopen. Dan zijn paraplu's wel overbodig als de weersvoorspellingen uitkomen.

Politie

De politie hield donderdagavond een oogje in het zeil. Maar van boerenprotesten bij Cuijk was geen sprake. Vrijdagochtend willen boeren van Farmers Defence Force, behalve in Nijmegen, ook actievoeren in een weiland van een boer langs de route in Middelaar.

Volledig scherm De zogeheten proefsluiting van de pontonbrug was dit jaar nat. Toch was er heel wat publiek. © Ed van Alem

Volledig scherm Militairen leggen de laatste pontons op hun plek. © Ed van Alem