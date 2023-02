Hoofdredacteur deelt gratis De Gelderlander uit: ‘Nieuws niet gratis, maar moet voor iedereen bereikbaar zijn’

update | met video Twee arresta­ties bij inval grote politie­macht in drugslab op voormalige boerderij

In een schuur achter een woning aan de Heerbaan in Millingen is een drugslab opgerold. De politie vond een werkend laboratorium en al het materiaal voor het maken van synthetische drugs. Een 41-jarige man uit Arnhem en een 57-jarige Apeldoorner zijn aangehouden.

2 februari