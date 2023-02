‘Hoogbouw zorgt voor nieuwe uitdagingen in Nijmegen’

Hier is ze, de leukste rijinstruc­teur van Nederland

Wendy Verhoeks (36) van Verkeersschool Van Thiel in Beneden-Leeuwen is gekozen tot de leukste rijinstructeur van Nederland. De Maurikse won het ‘Gouden Stuur’ in de competitie die door QMusic en verzekeraar Univé is opgezet. ,,Ik kon alleen maar gillen en springen.”

9 februari