Op de Facebookpagina Dutch Hooligan Scene is te lezen dat het zou gaan om een arranged fight: een vooraf geplande confrontatie. Tussen de Nijmeegse en Haagse hooligans stond al een tijdje een confrontatie op de planning. Uiteindelijk kozen de Hagenezen voor een gevecht met hooligans van de Graafschap, tot ergernis van de Nijmeegse hooligans. Tijdens de wedstrijd tussen NEC en FC Dordrecht, afgelopen vrijdagavond, hing daarom een spandoek in het Nijmeegse supportersvak met daarop de tekst ‘afspraak is afspraak'. De woorden op het doek waren in het groen en geel gespoten: de clubkleuren van ADO Den Haag. De boodschap kwam over: één dag later togen Haagse vechtersbazen al richting Nijmegen.