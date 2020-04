Horeca-uitzendbureau Mise en Place failliet, onder andere cateringpersoneel NEC getroffen

‘Mise en Place Nederland is hard getroffen door de coronacrisis en de plotselinge en keiharde terugval in omzet die daarmee gepaard gaat. We hebben de laatste weken dag en nacht geknokt om ons hoofd boven water te houden. Onze grootste prioriteit was het betalen van jullie lonen van maart, en dat is ons gelukt. Maar helaas was daarmee de koek op. Met pijn in ons hart, moeten we jullie informeren over het feit dat wij vandaag het faillissement van Mise en Place Nederland hebben moeten aanvragen’, schrijven de eigenaren in de brief.