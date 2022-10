Horror op de Mansberg in Groesbeek: Een graf in de voortuin

Met Video Pythonlaar­zen zijn in beslag genomen, maar Jessica heeft ze eerst kapot geknipt: ‘Lekker tegen de boosheid’

NIJMEGEN - De NVWA heeft woensdag twee paar laarzen van pythonleer (verkoopwaarde 400 tot 500 euro per paar) in beslag genomen bij de Nijmeegse westernwinkel Silverado. Maar wél in stukken. Jessica van Maasdijk heeft ze kapot geknipt. ,,Omdat we geen bewijs krijgen dat ze daadwerkelijk vernietigd worden”, zegt ze.

27 oktober