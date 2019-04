Horrorgame naar Nijmegen: ‘Elders kwamen sommigen jankend de deur uit’

VIDEO Automobi­list wordt onwel en belandt in weiland

18:21 GROESBEEK - Een onwel geworden automobilist heeft geluk gehad rondom de Wylerbaan in Groesbeek. Hij en de inzittende van de auto kwamen er maandagmiddag redelijk vanaf nadat de bestuurder niet lekker was geworden en daardoor rare capriolen uithaalde. De bestuurder is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd, de inzittende had niks.