Houten roerdomp krijgt ‘schaamhaar’: ‘Prachtig! Dit was precies de bedoeling!’

Het houtsnijwerk van ARK-kunstenaar Jeroen Helmer was al een populair foto-object voor onder anderen passerende Pieterpad-wandelaars. Nu er op de overgang van de ingezaagde deel en de onbewerkte stam takken beginnen te groeien, wordt het beeld nog curieuzer.

,,Prachtig! Dit was precies de bedoeling”, reageert Helmer zelf als hij een foto van zijn roerdomp onder ogen krijgt. ,,Wat goed zeg! De vogel is gemaakt van een populier waarvan de wortels nog in de grond zitten. Het beeld moet juist gaan leven en opgenomen worden in het moeras.”

Boegbeeld van Ooijse Graaf

De roerdomp is het boegbeeld van natuurgebied De Ooijse Graaf, dat landschapsbeheerder ARK Natuurontwikkeling de komende jaren wil ontwikkelen tot een nieuw rietmoeras. In het najaar van 2021 werd al een groot deel van de populieren gekapt en een deel van het gebied werd afgeplagd zodat het waterrijker is geworden.

Vanaf de dijk en het eronder gelegen fietspad is het natuurgebied nu veel beter zichtbaar. De komende jaren moet het waterpeil verder omhoog, zodat rietvogels als de roerdomp er zich weer gaan nestelen.

De komst van ‘de heimelijke hoemper’, zoals hij ook wel wordt genoemd vanwege het karakteristieke geluid dat hij maakt, zou een grote overwinning zijn voor de natuurontwikkeling. In de afgelopen week zijn er onder meer al lepelaars en zwarte sternen gesignaleerd in de vernieuwde Ooijse Graaf.

,,Ik had niet verwacht dat de stam al zo snel zo uitschieten”, bekent Helmer. ,,Ik had eerder gedacht dat de helft van de snavel al snel zou afbreken. Het voorste stuk van de snavel is nog van het kernhout van de boom, de punt is van het zachtere spinthout. Dat wordt sneller aangetast door regen en gaat rotten. Maar dat uitlopen is wel erg leuk!”

Helmer is de huisillustrator van stichting Ark. Hij maakt regelmatig tekeningen die de natuurontwikkeling in diverse gebieden van de stichting beschrijven en maakt beelden van boomstammen.