Hubertusweg twee weken dicht, daarna de N840

Column Marcel Rözer Hij liep als Jezus over het water

Daar waren we dan, in een weiland op Ibiza. In onze eigen film. Columnist (62) staat naast een man van onzegbare leeftijd, grijze baard, ontbloot en gespierd bovenlijf, felgekleurde broek. De man heet Mariano en is blootvoets. Hij is ons voorgegaan naar het weiland, over ruwe aarde, stekels. Hij liep als Jezus over het water. De geliefde van de columnist omarmt een ezel genaamd Iris.

14 mei