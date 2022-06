Huisarts Joris Stoppels houdt zijn praktijk klein en ziet geen reden om te staken: ‘Sommig papierwerk blijkt zichzelf op te lossen’

Er gaat geen dag voorbij of huisarts Joris Stoppels krijgt de vraag of het wel goed met hem gaat. ,,Mensen horen en lezen veel negatieve dingen over het werk als huisarts. Zelf straal ik liever uit dat het een supermooi en leuk vak is. En in de kern heel simpel: mensen komen met een vraag en die los je op.”



Hoge werkdruk, weinig geld, veel stress, veel bureaucratie en steeds meer verantwoordelijkheid. Stoppels is niet blind voor wat huisartsen allemaal voor de kiezen krijgen. Hij heeft nu bijna tien jaar een eigen praktijk in Nijmegen. ,,De verzekeraar is een blok aan ons been. Die financiert goed, maar wil graag vat hebben op wat wij als huisarts doen. We moeten alles verantwoorden, dat voelt als wantrouwen.”