Huissense hockeyer Trieling van NMHC naar topclub Pinoké

Meester of juf hoort voor schooltijd over ernstig huiselijk geweld in gezin van leerling

Leerkrachten in het onderwijs in de regio worden in het vervolg meteen op de hoogte gesteld als in een gezin ernstig huiselijk geweld heeft plaatsgevonden. De Wijchense onderwijskoepel Kans & Kleur reageert positief maar ook kritisch.