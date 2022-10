Huizenverkopers Marieke en Tommy laten de vraagprijs zakken: ‘Toch weer kans voor koper om in gesprek te gaan’

open huizen dagNa twee jaar is er zaterdag (1 oktober) weer een Open Huizen Dag en dat alleen al is een teken aan de wand. Want hoe goed gaat het op de huizenmarkt als verkopers de deuren openzetten?

,,We hebben jaren gehad dat de prijs alleen maar omhoog, omhoog, omhoog ging. We zien nu dat het aanbod aan het toenemen is, er staan meer huizen te koop”, zegt Frank van Lunen, voorzitter van de NVM-makelaars in de regio Nijmegen.

Verdubbeling aantal bordjes ‘Te koop’

In Nijmegen stonden in het tweede kwartaal van dit jaar honderd huizen meer te koop dan vorig jaar: 248 huizen. In Arnhem is bijna sprake van een verdubbeling, van 135 vorig jaar naar 286 huizen nu.



Ook in Tiel is het huizenaanbod afgelopen kwartaal bijna verdubbeld in vergelijking met een jaar daarvoor, van 43 huizen naar 80 woningen.

Niet overal hetzelfde beeld

Dat is niet overal het geval. In Doetinchem is het aanbod beperkt toegenomen: van 65 vorig jaar naar 94 in dezelfde periode dit jaar.



Ook in Ede (toename van 152 huizen naar 195 woningen) en Wageningen ( van 38 naar 54 huizen) is de groei van het aanbod minder groot.

Prijzen minder fors omhoog

En de prijsstijgingen nemen af, vervolgt Van Lunen. ,,De huizenprijzen gaan nog wel omhoog, maar minder fors dan een jaar geleden. De markt is terug op de situatie waar we altijd op hebben gezeten.”

Quote Mensen krijgen wel weer kans om met verkopers in gesprek te gaan Frank van Lunen, voorzitter van de NVM-makelaars in de regio Nijmegen

In Nijmegen betaal je voor een huis gemiddeld 435.000 euro, een jaar geleden was dat 398.000. In Arnhem steeg de prijs van 348.000 naar 369.000; in Doetinchem betaalde je vorig kwartaal 394.000 euro, dat is 42.000 euro meer dan het jaar daarvoor. Ook in Ede ging de prijs omhoog, van 418.00 naar 459.000. In Wageningen was de stijging groter, van 402.000 naar 480.000.

Open Huizendag? Niet nodig

Corona was de afgelopen paar jaar natuurlijk de grote spelbreker voor de traditionale Open Huizen Dag in het najaar, maar de noodzaak was er de afgelopen jaren ook niet. Huizen wisselden immers razendsnel van eigenaar, de prijzen stegen maand op maand, jaar op jaar. Desperate woningzoekenden stonden in de rij.



Dat er een fris briesje over de huizenmarkt waait, was een paar maanden geleden al voelbaar. Die bries is nog niet gaan liggen.



Aantal bezichtigingen afgenomen

Het aantal bezichtigingen per pand, ongeacht hoe populair, is flink afgenomen, zegt makelaar Van Lunen. Minder kijkers dus. En forse overbiedingen komen zeker nog wel voor, maar ook daar is de dalende lijn ingezet. Zo wordt in Nijmegen nog 84 procent van de huizen boven de vraagprijs verkocht terwijl dat vorig jaar 88 procent was.



Ook in Arnhem zakte dat percentage een paar procenten, van 86 naar 83 procent. Net als in Doetinchem: van 91 naar 86 procent. In Ede daarentegen werden in het tweede kwartaal méér huizen boven de vraagprijs verkocht dan het jaar daarvoor: van 79 naar 81 procent. Ook in Wageningen is dat het geval (van 84 naar 87 procent).



,,Mensen krijgen wel weer kans om met verkopers in gesprek te gaan”, constateert Van Lunen.

‘Nog steeds veel vraag’

Meer aanbod van huizen, minder kijkers, minder hoge prijsstijgingen: in de regio Arnhem is hetzelfde geluid te beluisteren. Welke kant het opgaat met de huizenmarkt is vooralsnog koffiedik kijken. ,,De hypotheekrente zal zeer bepalend zijn, evenals inmiddels de inflatie en de energieprijzen.



Als die lasten hoger blijven of verder gaan stijgen, dan zal dat zeker effecten hebben op de huizenmarkt”, zegt Rob Kranen, voorzitter van NVM-makelaars in de Arnhemse regio. Van de andere kant: ,,Er is nog steeds veel vraag omdat er ook te weinig huizen zijn en worden gebouwd.”

Quote Vanaf 1 januari mag een huis tot 350.000 euro niet aan een belegger worden verkocht. Dat betekent dat die beleggers van die markt afgaan

Consumentenvertrouwen

Maar hoe kan het dan dat er meer huizen te koop staan? Dat heeft toch met consumentenvertrouwen te maken, zegt Van Lunen. En dat vertrouwen neemt af. ,,Er zijn verkopers die flexibel zijn wanneer ze hun huis te koop zetten.



Er zijn veel mensen die zeggen: mijn nieuwbouwhuis wordt in 2023 opgeleverd, maar de rente is aan het stijgen. Ik weet wat nu de markt is, ik ga nu verkopen. In onzekere tijden zoeken mensen zekerheid.” Zijn Arnhemse collega ziet vooral dat woningen langer te koop staan.

‘In Nijmegen wordt dat alleen maar beter’

Meer huizen die te koop staan, minder hoge prijsstijgingen, fors minder overbiedingen, minder kijkers: goed nieuws voor de starter. Want die maakt nu meer kans, er is meer keus, constateert Van Lunen. ,,En in Nijmegen wordt dat alleen maar beter, denk ik, want vanaf 1 januari mag een huis tot 350.000 euro niet aan een belegger worden verkocht. Dat betekent dat die beleggers van die markt afgaan.”



Zijn Arnhemse collega Kranen is minder optimistisch: ,,Starters hebben natuurlijk een grote financiering nodig ten opzichte van de woningwaarde en hebben dus veel meer last van de hogere hypotheekrente.”



In Nijmegen staan momenteel 115 woningen te koop tot 350.000 euro, en één woonboot. Arnhem is het huizenaanbod in die prijscategorie iets hoger, namelijk 148.

Waar staan de duurste en goedkoopste huizen?

Het duurste huis in Nijmegen dat te koop staat, is een voormalige protestantse kerk die is omgebouwd tot woonhuis. Die staat in de Begijnenstraat 20, in de Nijmeegse benedenstad. Vraagprijs: 2.200.000 euro.

Goedkoopste aanbod is een woonboot in de Waalhaven voor 149.000. Het goedkoopste appartement staat in de Dukenburgse wijk Zwanenveld, de vraagprijs is 195.000.

Duurste huis in Arnhem kost 2.750.000 euro en staat aan de Wekeromseweg 3. Het goedkoopste huis staat aan de Lange Wal 22-1 in de wijk Presikhaaf: 130.000 euro.

Tiel:

Het duurste huis in Tiel is een woning aan Burgemeester Meslaan 14 met een vraagprijs van: 1.500.000. Nog een stukje duurder is Project Buitenplaats Kruis dat 1.975.000 moet kosten, maar dat moet nog gebouwd worden.

Goedkoopste huis staat aan de Gasthuisstraat 58 voor 205.000 euro.

Het duurste huis in Ede kost 1.700.000 euro en staat aan de Hessenweg 30. Het goedkoopste huis staat aan de Arnhemseweg 26. Vraagprijs: 179.000

Het duurste huis in Doetinchem is een optrekje aan de Houtkampstraat 90 dat 2.200.000 moet kosten.

Goedkoopste huis is een appartement van 170.000 euro, te vinden aan Houtsmastraat 84.

In Wageningen is het duurste huis te vinden aan de Generaal Foulkesweg 109 en te koop voor 1.375.000 euro. Het goedkoopste huis staat aan de Van ’t Hoffstraat 41 met een vraagprijs van 170.000 euro.

