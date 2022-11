Huurprijs 683 euro inclusief energie: student Rebecca-Elisa moet kamer opzeggen

Jury wijst unaniem agaat kanarie van Hans Kersten uit Groesbeek aan als generaal kampioen

GROESBEEK – De Agaat-kanarie van de Groesbeker Hans Kersten is vrijdagavond benoemd tot Generaal kampioen van de Vogeltentoonstelling van De Gekleurde Zanger in voorzieningenhart Op De Heuvel aan de Ericastraat in Groesbeek.

25 november