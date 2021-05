GGD-teststraat in Nijmegen verhuist van Groenewoud­se­weg naar bedrijfs­hal naast milieu­straat

6 mei NIJMEGEN - De coronateststraat aan de Professor Bellefroidstraat/Groenewoudseweg bij het GGD-kantoor in Nijmegen sluit per half mei de deuren. De voorziening verhuist naar De Biezen en komt in een voormalige bedrijfshal van schuurpapierfabrikant EKI. Dat is pal naast de milieustraat van afvalverwerker DAR.