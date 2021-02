Ic-artsen: ‘Tijd is rijp om meer coronadoden te accepteren en de maatregelen te versoepelen’

Dat geluid is niet nieuw en werd al eerder geuit door criticasters van het coronabeleid, die menen dat het coronabeleid veel te veel wordt bepaald door de drukte in de ziekenhuizen. Maar bijzonder is dat het geluid nu afkomt van mensen als Van der Hoeven, die in december nog groot alarm sloeg over de toename van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen.



Van der Hoeven: ,,Wij pleiten uiteraard voor het streng handhaven van de basismaatregelen en de gedeeltelijk lockdown, maar de consequenties van sommige maatregelen worden steeds groter, terwijl steeds duidelijker wordt dat de winst die ze opleveren niet heel groot is. Dan moet je je afvragen: is het nog wel in balans?’’