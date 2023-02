'Iconisch masker van Nijmegen moet op stadseiland blijven': kunstenaar gooit knuppel in hoenderhok

Volle werkweek in de file; Arnhem en Nijmegen bij drukste (binnen)steden van Nederland in 2022

Automobilisten in Arnhem en Nijmegen hebben in 2022 een volle werkweek verknoeid in verkeersopstoppingen. Dat becijfert navigatiemaker TomTom in zijn jaarlijkse verkeersoverzicht. In Arnhem ging zo 33 uur verloren, in Nijmegen 35 uur.