Iconische Nijmeegse bioscoop Carolus definitief dicht, megapand verandert in horecazaak

Bioscoop Carolus wordt mogelijk horecareus aan Plein 1944

De Carolus-bioscoop in Nijmegen wordt mogelijk een grote én bijzondere horecazaak. De eigenaar wil het liefst van het hele pand aan Plein 1944 horeca maken, maar een andere optie is dat die alleen op de begane grond komt. Bijzonderheid is dat het een van de eerste horecazaken in Nijmegen zou zijn met een dakterras.

24 februari