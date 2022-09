Ieder weekend wat: september is festivalmaand in Nijmegen

NIJMEGEN - De zomervakantie is voorbij en het culturele seizoen barst los in Nijmegen. Zeker nu er geen coronabeperkingen zijn, pakken veel organisaties flink uit. Voor alle smaken en leeftijden zijn er evenementen. De belangrijkste festivals op een rij.

3 en 4 september Festival De Oversteek

Veertien jaar geleden opgezet om de rest van Nijmegen te verleiden eens naar het noordelijk stadsdeel te gaan. Inmiddels is Festival De Oversteek uitgegroeid tot een soort Oerol in het klein. Op 25 bijzondere plekken zoals schuren, terrassen, boomgaarden, veldjes en stranden langs de Waal zijn concerten, theater- en dansvoorstellingen en beeldende kunst. Ongeveer veertig optredens.

De organisatie haalt veelbelovende artiesten uit het hele land naar Nijmegen zoals Ragazzi Quintet, Farida Laan en Theatergroep Schort. Ook is er zaterdag een openingsfestival in de nieuwe Baianá Beach Bar (voorheen Sprok) met performances en een dansvloer. Bezoekers kunnen een passe-partout kopen en zelf een route uitstippelen. Artiesten treden twee of drie keer op, voorstellingen duren ongeveer een half uur.

Volledig scherm Theatergroep Schort speelt 'Koffie Kaat!', speciaal op maat gemaakt voor de locatie Tuinderij Het Hemeltje tijdens Festival De Oversteek. © eigen foto

3 en 4 september Het Nest

Thuiskomen in het Goffertpark in Nijmegen na een lang festivalseizoen. Dat was een paar jaar geleden de achtergrond van festival Het Nest. Podia hebben namen als De Kuul, De Kooi, Broedplaats, Koekoeksnest en Vreemde Vogels en daar wordt house en techno gedraaid. De zaterdag is inmiddels uitverkocht. Voor zondag met de buitenbios zijn nog wel kaartjes.

Volledig scherm Festival Het Nest in het Goffertpark. © DG

8 tot en met 11 september The Big Draw

The Big Draw draait om tekenen. Om naar te kijken en om zelf te doen. Bedoeld voor jong en oud. In de hele stad is werk van kunstenaars te zien en kun je meedoen aan activiteiten. De grote publieksdag is op zaterdag 10 september. Met onder meer een Artist Alley (een markt met mangakunstenaars), een tekenmachine en andere activiteiten op Plein 44, Mariënburgplein, Waalkade en galerieën.

Volledig scherm Lekker tekenen tijdens een eerdere editie van The Big Draw. © David van Haren

10 september Popronde

De Popronde-karavaan gaat het hele land door maar de aftrap is in Nijmegen, de thuisstad van het fenomeen. Liefhebbers van popmuziek kunnen kennis maken met nieuwe artiesten. Ze spelen in kroegen, winkels, zalen en zelfs in Museum Het Valkhof. Veertig locaties in totaal. Met een afterparty in Doornroosje.

Volledig scherm Een eerdere editie van Popronde in Nijmegen. © Popronde/Marcel Krijgsman

10 september BCKYRD Festival

Een kleurrijke afsluiter van de zomer op het NYMA-terrein. Het feestje komt uit de koker van De Achtertuin, het terras achter de Vasimhal. Een culturele speeltuin met vijf podia met salsa, afrobeat, house, R&B, hiphop en disco.

Volledig scherm De Achtertuin, de organisatie achter BKYRD Festival © Gerard Verschooten

10 en 11 september Gebroeders van Lymborch Festival

De middeleeuwen in Nijmegen komen tot leven tijdens het Gebroeders van Lymborch Festival. Het evenement is vernoemd naar de drie Nijmeegse broers die in de veertiende eeuw opgroeiden in de Burchtstraat en als schilders furore maakten aan het Franse Hof. Hun werk wordt gerekend tot de hoogtepunten van de middeleeuwse schilderkunst. Vooral omdat ze het dagelijks leven lieten zien. Het festival speelt zich af in het Valkhofpark met een ambachtenmarkt en optredens in de Nicolaaskapel. Ook zijn er rondleidingen in het Gebroeders van Lymborchhuis aan de Burchtstraat 63.

Volledig scherm Uitvergrotingen van de middeleeuwse miniaturen in het Gebroeders van Lymborchhuis. © Foto: Flip Franssen

10 en 11 september Open Monumentendag

Dé gelegenheid om een kijkje te nemen in bijzondere en historische panden in de stad. Er zijn dit jaar 51 plaatsen te bezoeken zoals kerken, kapellen, begraafplaatsen, molens, scholen en het concertgebouw.

Volledig scherm De Nicolaaskapel is te bezoeken tijdens Open Monumentendag. © Paul Rapp

17 september Nijmeegse Kunstnacht

De Nijmeegse Kunstnacht is dé aftrap van het culturele seizoen van Nijmegen. Nagenoeg alle podia en organisaties doen eraan mee, ook Arnhemse gezelschappen schuiven aan. De organisatie is dit jaar in handen van Stichting Hubert en ACBN Evenementenbureau. Het feest begint 's middags al met een gratis buitenfestival in het Kronenburgerpark. Vanaf 19.00 uur waaiert het publiek uit naar 25 bekende en minder bekende locaties in het centrum en op het Honigterrein.

Het programma is verrassend en veelzijdig. Enkele voorbeelden: Introdans, Oostpool en Doornroosje laten beeldende kunst, dans, theater én beats samenkomen in Museum Het Valkhof met de tentoonstelling Moving Stories. In Vinyl Bar PAAK zetten The Mansion Nimma en Music Meeting een expressieve show neer. Muzikanten van De Basis spelen in verborgen kamers van De Bastei.

Voor de nachtraven is er ook nog een eindfeest in De Vereeniging.

Volledig scherm De Nijmeegse Kunstnacht trapt 's middags af met een festival in het Kronenburgerpark. © Kunstnacht

25 september NYMA Makersmarkt

Tijdens NYMA Makersmarkt laten de ambachtslieden en kunstenaars uit de regio Nijmegen hun handgemaakte werk zien en het is te koop. Van keramiek tot fotografie, houtbewerking tot mode & accessoires. Van interieur tot grafisch ontwerp en voedsel. De plek voor een origineel cadeau. Het publiek kan makers aan het werk zien en meedoen aan workshops.

Volledig scherm De NYMA Makersmarkt © eigen foto