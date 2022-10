IJs etende kabouters wijzen wandelaars de route naar M’ijsjes

BEEK - De Kabouterroute in Beek heeft er sinds kort twee bijzondere kabouters bij: twee ijs etende kaboutermeisjes die reclame maken voor M’ijsjes. De ijssalon zit om de hoek aan de Rijksstraatweg in het oude grenskantoortje van Beek.

Dat grenskantoortje is in 1938 gebouwd als informatiekiosk van de ANWB: toeristen uit Duitsland konden hier folders, ansichtkaarten en landkaarten kopen.

De befaamde Kabouterroute begint iets verderop aan de Rijksstraatweg bij Hotel ’t Spijker. Vandaar gaat het richting het Kastanjedal (tegenover het oude gemeentehuis) met de kabouterboom, met ruim 450 jaar de oudste tamme kastanje van het land, om via de Oude Holleweg en de Elze terug te komen bij ’t Spijker.

Boswachter

Vooral bij ouders met peuters is de kabouterroute populair. Duizenden kinderen uit de regio hebben in de loop der jaren de kabouterroute gelopen. Die is niet te lang, zo’n 2 kilometer, en er staan talloze kabouters langs de route. De kabouterroute is uitgezet door boswachter wijlen Theo Merkus (1935-2009), die ook aan de wieg stond van de N70 (Natuurroute 1970) die zich van Nijmegen naar de Duitse grens over de heuvelrug slingert.

Quote We moeten nog wel even het bordje aanpassen Marilyn Krol, M’ijsjes

,,Onze kabouters gaan binnenkort een dutje doen”, zegt Marilyn Krol, een van de meisjes van M’ijsjes, doelend op de periode dat de ijssalon dicht is. In 2010 begon Krol met het verkopen van ambachtelijk schepijs vanuit een nostalgische ijsfiets in Beek en omgeving. De ijsjes verkochten goed, waarna ze na vijf jaar op zoek ging naar een vaste plek voor de ijsverkoop. Die plek vonden Krol en compagnon Floor van der Gulik in het oude grenskantoortje. Oudere inwoners van de regio kunnen zich nog herinneren dat Miep hier ooit friet verkocht.

Van der Gulik heeft de kabouters gekocht en ze een kleurtje gegeven. ,,Maar we moeten het bordje bij de kabouters wel even gaan aanpassen”, zegt Krol. ,,Want we zijn in de winter dicht. In de tweede week van maart gaan we weer open.”

Beek-Ubbergen: kabouters Kabouterroute Beek maken reclame voor ijssalon M'ijsjes