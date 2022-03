‘Ik denk te Hollands, ouderwets, te vredig’

Het schip waarop de vluchtelingen een plekje hebben gekregen ligt verdrietig of onmachtig of boos in de haven. (of alle drie) Het oogt als een gevangenis. De Grote Hekkenzetter is ook hier bezig geweest. Het zou mij allerminst een veilig gevoel geven, tralies rondom mijn nieuwe onderkomen, maar misschien denk ik te Hollands, ouderwets, te vredig.