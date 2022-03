Imke zet zich in voor beweging onder ouderen in Mook en Middelaar: ‘Ik probeer ze toch die stap te laten zetten’

dorpsmensenHet leven van Imke Bonnamy uit Malden bestaat van jongs af aan voor een groot deel uit sport. Nu is ze de nieuwe beweegcoach voor senioren in Mook en Middelaar.

Ze heeft op hoog niveau geturnd, was fitness-instructeur, geeft zumbales, heeft een sportmassagepraktijk in Malden en is ook nog fysiotherapeut. Voor de actieve Imke Bonnamy gaat er niets boven bewegen. Dat ze nu als ‘beweegcoach senioren’ in Mook en Middelaar ouderen daarin kan meenemen en motiveren, vindt ze geweldig. ,,Nog leuker dan ik had gedacht.”

Bonnamy, getrouwd en met drie al volwassen kinderen, komt oorspronkelijk uit Nijmegen, maar woont al bijna dertig jaar in Malden. Daar werkte ze aanvankelijk als grafisch vormgever, naast haar werk als sportinstructeur. Tot ze besloot dat sport in haar leven de hoofdrol mocht krijgen. Ze ging meer lesgeven, aan volwassenen maar ook streetdance aan kinderen, en ontdekte fysiotherapie.

Omgeschoold

DORPSMENSEN



Dit is een serie interviews met dorpsmensen uit het Rijk van Nijmegen. Vandaag met Imke Bonnamy (53), de nieuwe beweegcoach van Mook en Middelaar. ,,Ik kreeg steeds meer vragen over blessures en heb toen een opleiding sportmassage gedaan en blessurepreventie, maar dat vond ik toch niet genoeg. Daarom ben ik fysiotherapie gaan doen en heb ik me omgeschoold.” Nu werkt ze een paar dagen per week als fysiotherapeut in Duitsland, waarbij ze al meer te maken kreeg met oudere mensen.

,,Daar was ik dus al meer aan gewend toen Marian Schijf, die eerder beweegcoach van Mook en Middelaar was, mij vroeg of de functie niet iets voor mij was.” Ze besloot ja te zeggen en nam het stokje begin dit jaar over. Het werk sluit goed aan, zegt Bonnamy.

Als beweegcoach adviseert ze ouderen op het gebied van bewegen. Dat kan gaan over bewegen in een stoel, maar ook over wandelen of sport. ,,Ouderen kunnen mij bellen als ze wat willen doen, maar niet goed weten wat. Ik kan dan langskomen. Het gaat vaak ook om een zetje geven, met ideeën komen, over sportief wandelen of de ontmoetroutes.”

Contacten

Er zijn ook veel ouderen die eenzaam zijn, en eigenlijk het ontmoeten belangrijker vinden dan bewegen, vertelt ze. ,,Dan probeer ik ze toch die stap te laten zetten, ook een kopje koffie en elkaar ontmoeten, maar ook een stukje wandelen en oefeningen doen.”

Ze vindt het werk geweldig. Ze ziet ouderen die eerder alleen thuis zaten, nu toch meewandelen en contacten aanknopen. Het aantal telefoontjes per week trekt al aan en ze hoopt snel een nog bekender gezicht in de gemeente te worden. ,,We hebben door corona een rare start gehad, ik heb nog geen presentatie kunnen geven. Maar ik heb net een ansichtkaart laten maken met mijn gezicht erop, die krijgt iedereen in de bus. Dus het komt goed.”