In Berlijn merkten we niets van een gruwelijk voorval

Nieuwe coalitie schaft hondenbe­las­ting af: ‘Het is echt niet meer van deze tijd’

NIJMEGEN - Hondenbaasjes in Nijmegen hoeven als het aan de nieuwe Nijmeegse coalitie ligt, voortaan geen belasting meer voor hun viervoeter te betalen: de hondenbelasting gaat de prullenbak in. ,,Het is echt niet meer van deze tijd”, zegt Wendy Grutters, fractievoorzitter van Stadspartij Nijmegen.

9 juni