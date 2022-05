In de nieuwe wijk Hof van Holland krijgen verzetsdeelnemers straks in de straatnamen een prominente plek

Met video Na twee coronaja­ren weer Bevrij­dings­fes­ti­val in Nijmegen: ‘Eindelijk weer samen de vrijheid vieren’

NIJMEGEN - Een fijne temperatuur, een gevarieerd aanbod aan muziek en vermaak voor jong en oud: het Bevrijdingsfestival in het Nijmeegse Hunnerpark kent deze donderdag weer een editie als vanouds. ,,Het is fijn dat we de vrijheid weer samen kunnen vieren”, zegt Sabine Stam (22).

5 mei