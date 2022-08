In deze nieuwe Nijmeegse winkel koop je kleding per kilo: ‘Willen bijdragen aan een sustainable wereld’

‘Willen bijdragen aan cultuur’

De begane grond is ingericht als winkel, de drie verdiepingen erboven worden nog ingericht als ruimte om workshops te houden waarin je leert hoe je kleding kunt verstellen of hoe je een gat mooi wegwerkt. ,,Of om een expositie te houden als je als opkomende kunstenaar een goed idee hebt.”



Natuurlijk, zegt Glerum: Kilo Kilo is een winkel die winst maakt, waarmee onder meer het personeel van betaald wordt. Maar het is ook een winkel met idealen: ,,Er gaat ook geld naar culturele projecten. We willen graag bijdragen aan de cultuursector in Nederland, aan de skatecultuur, de vintagecultuur en muziek. Waarom? Omdat we daar passioned over zijn.”