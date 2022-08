In Millingen wisselen de rommeltjes vandaag van eigenaar: ‘Wij zijn altijd op zoek naar wat een ander niet heeft’

Die wordt voor de vierde maal gehouden. Op ongeveer 70 adressen stalden Millingenaren hun spulletjes uit voor de verkoop. Op de oprit of in de tuin, zoals De Ruijter.



,,Die 10 euro om mee te doen hebben we er al uit”, zegt hij. ,,We houden de prijs schappelijk hoor. Bij ons staat het toch maar ergens in een doos.”



Voor die 10 euro krijgt ieder verkoopadres een pakketje met groene ballonnen, vlaggetjes. En dus wapperen in bijna elke Millingse straat wel ergens vlaggetjes.