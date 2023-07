In nieuwe fabriek bij vliegveld Weeze worden straks onderdelen voor de JSF gemaakt

Debuutwed­strijd AWC in derde divisie thuis tegen Barend­recht, De Treffers trapt nieuw seizoen af tegen Quick Boys

AWC debuteert met een thuiswedstrijd in de derde divisie B. Op zaterdag 19 augustus is Barendrecht de eerste tegenstander van de Wijchense nieuwkomer, gepromoveerd via de nacompetitie.