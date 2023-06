In Nijmegen overwegend bewolkt weer vanochtend

Stekken­berg: niet één, maar twéé miljoen euro nodig voor vervanging mislukt klimaatsys­teem

De aanpak van een mislukt aardwarmteproject in de Groesbeekse wijk Stekkenberg pakt twee keer zo duur uit als gedacht. De kosten bedragen niet één, maar ongeveer twéé miljoen euro. Bij 92 nieuwbouwwoningen en -appartementen in de wijk gaf de warmte-koudeopslaginstallatie het na een jaar of twee op.