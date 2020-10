In quarantaine zittende Jetten (D66) wil thuis met rust gelaten worden en keurt ‘ongewenst huisbezoek’ boeren af

Volgens Jetten hadden de boeren geen kwaad in de zin en hadden ze een vriendelijk gesprek. ,,Toch bekroop me ook enig ongemak. Ik vind – hoe aardig het gebaar ook bedoeld is – dat actiegroepen politici niet thuis moeten opzoeken.



Als politicus sta ik graag iedereen te woord over alles wat met de stand van het land te maken heeft. Politici moeten ook bereid zijn om naar iedereen te luisteren. Ik ga dan ook altijd het gesprek aan. In de Kamer.



Op het Plein. Op het Malieveld. In de Achterhoek. Waar dan ook Maar er is één plek waar dat niet hoort: thuis. En zeker niet ’s avonds in het donker onaangekondigd aan mijn voordeur.’’



‘Ik hecht aan mijn privéleven’

Jetten stelt te hechten aan zijn leven als mens buiten de politiek. ,,Ik heb een woning waar ik thuis ben en waar ik niet door mensen ongevraagd wil worden gefilmd; hoe aardig ze het misschien ook bedoelen. Ik hecht aan mijn privéleven. Aan een plek waar ik naast de politicus Rob ook gewoon partner, vriend, broer en buurman ben.’’



D66 ligt al lang onder vuur van de boeren. Kamerlid Tjeerd de Groot heeft eerder al aangifte gedaan van bedreigingen. Ook zetten boeren de naam van Jetten al eens op een doodskist, net als die van Jesse Klaver. In Winterswijk moest de politie al eens ingrijpen toen Jetten daarbij een protestactie van de boeren was. Ook werd zijn auto al eens klemgereden.

Ik hoop dat het de laatste keer was