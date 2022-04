Indrukwekkend en emotioneel: Oekraïens volkslied massaal meegezongen, geneuried en gespeeld op Nijmeegse Waalkade

‘Alles in het leven staat in verbinding met elkaar, alles is verweven, net als onze familie’

In de serie Mijn Tattoo en Ik vertellen mensen uit Nijmegen, Maas en Waal, Rijk en Maasland over hun tatoeages en de betekenis daarvan. Onderwijsassistent Petra Janssen (45) uit Weurt is een echt familiemens en dat laat ze zien.

16 april