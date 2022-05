Internationaal gewaardeerd jeugdtheater Kwatta stopt: ‘Niemand dacht mee of reikte ons de hand’

‘Er was eens....’ zo begint én eindigt Metamorfosen, de meest recente en waarschijnlijk laatste productie van Kwatta. Regisseur Josee Hussaarts en schrijver Jibbe Willems bewerkten hiervoor klassieke mythologische verhalen van de Romeinse schrijver Ovidius. De vier acteurs spelen ze in een decor met tafels waaraan eens gefeest is, die nu schuin en onder water staan. Na de zondvloed. Niet bepaald een vrolijke boel.



De personages vertellen elkaar dan maar verhalen over metamorfosen, veranderingen. Bijvoorbeeld over Daphne die wordt belaagd door de god Apollo en zichzelf in een struik verandert. Of de betoverend knappe Narcissus die op niemand valt behalve op zichzelf en godin Echo een blauwtje laat lopen.



Pingpongende teksten

Gebracht met een ritmische tekst die tussen de acteurs heen en weer pingpongt. Aansprekend voor een jong én volwassen publiek. Live muziek van Camerata Trajectina, een veelzijdig ensemble dat zowel klassiek als hiphop speelt. Tussen neus en lippen komen actuele thema's voorbij als #metoo en gender-issues. Als Narcissus uitroept met niemand te willen tongen omdat hij dat maar vies vindt, antwoorden de andere karakters dat hij helemaal zelf mag weten of hij met een jongetje of meisje zoent, of dat hij zelf een jongetje of meisje is of allebei of allebei niet.