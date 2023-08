Introductiedagen en kindervakantieweken met extreme temperaturen? ‘Hitteplan is verplicht voor verenigingen’

Stevige nederlaag voor Nijmegen rond slachthuis-affaire: gemeente kan fluiten naar 7,4 miljoen

Nijmegen moet een daverende nederlaag incasseren in de slepende affaire rond slachthuis Hilckmann. Anders dan de rechtbank, oordeelt het gerechtshof nu dat de gemeente kan fluiten naar een schadevergoeding van 7,4 miljoen euro. Van zelfverrijking of bedrog door Hilckmann is volgens het hof nooit sprake geweest.