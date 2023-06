Invaller grote held van AWC, seizoen Juliana’31 eindigt in stijl, backs houden Beuningse Boys in race voor lijfsbehoud

Vaart achter verbouwing Berg en Dals dorpshuis: ‘kroeg kan er dit jaar al zijn’

70.000 euro. Dat is alles wat nog ontbreekt aan het bouwen van een ‘kroeg’ aan de voorzijde van Kerstendal in Berg en Dal. Het bestuur van het dorpshuis is ervan overtuigd dat het geld de komende maanden bijeen wordt gesprokkeld, zodat de ruimte mogelijk dit jaar al kan worden geopend.