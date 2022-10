Inwoners Lent winnen loterij, en dit is wat ze met hun prijs doen

Ziekenhuis­cri­sis is er al, zegt deze expert: ‘Winter wordt spannend, wachtlijs­ten en kwaliteit worden onaccepta­bel’

Veel ziekenhuizen dreigen de komende maanden in grote financiële problemen te komen, onder meer door de corona- en griepgolf die eraan komen. ,,We zitten echt in een probleemsituatie, deze winter wordt het spannend.”

7:54